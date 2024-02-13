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صحيفة تواصل الالكترونية

شركة علم تعلن عن برنامج التدريب التعاوني في مختلف التخصصات

سكني
شركة علم
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أعلنت شركة علم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني في (مختلف التخصصات) لعام 2024م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

نبذة عن التدريب:


- تدريبك التعاوني خطوتك الأولى في سوق العمل وجزء أساسي من سيرتك المهنية. تسعد عِلم بتوفير فرص للتدريب التعاوني بمختلف التخصصات للجنسين.

مكان التدريب:
- مدينة الرياض.

التخصصات المتاحة:


- (نظم معلومات، تقنية معلومات، هندسة حاسب، علوم حاسب، هندسة برمجيات، هندسة صناعية، محاسبة، إدارة مالية، نظم معلومات إدارية، تسويق، موارد بشرية، قانون).

الشروط العامة:


1- سعودي / سعودية الجنسية.
2- معدل تراكمي لا يقل عن (2.75 من 4) أو (3.25 من 5) في التخصصات الموضحة أعلاه.

نبذة عن شركة علم:


- شركة عِلم هي شركة مساهمة سعودية، مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة. وتُقدم عِلم خدماتها لكافة شرائح المستفيدين، بما في ذلك القطاع الحكومي وقطاع الشركات، والأفراد. وتهدف إلى بناء أكبر منظومة وطنية للأعمال الإلكترونية الآمنة لتوفير المشاركة المعلوماتية وتداول البيانات والمعلومات من قِبل الأطراف مختلفة المصادر المتعددة.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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