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شركة سابك تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

شركة سابك
شركة سابك
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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للمواطنين من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية وفقا للشروط الموضحة كما يلي:اضافة اعلان

وظائف شركة سابك:

– مهندس ميكانيكي.
– مهندس صيانة.
– مهندس المعدات الثابتة.
– مهندس إدارة أداء الأصول.
– مهندس تفتيش.
– مهندس أول المعدات الدوارة.
– مهندس سلامة.
– فني أجهزة.
– مهندس أول تخطيط الأعمال.
– مشغل معدات.
– مهندس أول عمليات المصنع.
– فني كهربائي.
– فني ميكانيكي.

طريقة التقديم:

وبدأ التقديم على وظائف شركة سابك من 15 مارس 2024م، من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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