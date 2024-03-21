شركة سابك تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للمواطنين من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية وفقا للشروط الموضحة كما يلي:



وظائف شركة سابك:



طريقة التقديم:

