شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات بالجبيل الصناعية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف شركة صدارة: - أخصائي تقنية التحليل (Analyzer Tech Specialist)
- مهندس مواد أول (Sr. Materials Engineer)
- مهندس التكلفة (Sr. Cost Engineer)
- كيميائي (Chemist)
التخصصات المطلوبة:- العلوم
- الكيمياء
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة
- أو مايعادلهم
مزايا العمل في صدارة:- رواتب وعلاوات سنوية تنافسية.
- سكن أو بدل سكن (3 رواتب سنوياً)
- بدل تأثيث لمرة واحدة فقط طوال مدة الخدمة.
- بدل تعيين وبدل مواصلات.
- بدلات أخرى بحسب طبيعة العمل.
- تأمين طبي للموظف وعائلته والوالدين.
- راتب أساسي ثابت في شهر رمضان المبارك.
- برنامج إدخار للموظفين السعوديين.