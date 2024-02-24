السبت، 14 شعبان 1445 ، 24 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

شركة صدارة للكيميائيات
شركة صدارة للكيميائيات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات بالجبيل الصناعية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

وظائف شركة صدارة:

 - أخصائي تقنية التحليل (Analyzer Tech Specialist)
- مهندس مواد أول (Sr. Materials Engineer)
- مهندس التكلفة (Sr. Cost Engineer)
- كيميائي (Chemist)

التخصصات المطلوبة:

- العلوم
- الكيمياء
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة 
- أو مايعادلهم

مزايا العمل في صدارة:

- رواتب وعلاوات سنوية تنافسية.
- سكن أو بدل سكن (3 رواتب سنوياً)
- بدل تأثيث لمرة واحدة فقط طوال مدة الخدمة.
- بدل تعيين وبدل مواصلات.
- بدلات أخرى بحسب طبيعة العمل.
- تأمين طبي للموظف وعائلته والوالدين.
- راتب أساسي ثابت في شهر رمضان المبارك.
- برنامج إدخار للموظفين السعوديين.

نبذة عن الشركة:

شركة صدارة للكيميائيات تمثل تحالف بين شركة أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال (داو)، وتمتلك الشركة أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم بمدينة الجبيل الصناعية حيث يتكون المجمع من 26 مصنعاً عالمي المستوى.

طريقة التقديم على الوظائف:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

اقرأ أيضا

عاجل.. هل تستحق زوجة السجين الحصول على معاش الضمان الاجتماعي؟

ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على برنامج التخصصات الصحية المنتهي بالتوظيف

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب

بدل وتأمين ومزايا تنافسية.. استمرار التقديم على برامج نُخب المنتهية بالتوظيف 2024م

عاجل.. "المرور" يوضح تكلفة إصدار رخصة القيادة الجديدة لأول مرة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وظائف - رئاسة الحرس الملكي 12:46 م السبت، 24 فبراير 2024

وظائف عسكرية شاغرة برئاسة الحرس الملكي في مختلف المناطق

وزارة الطاقة 12:28 م السبت، 24 فبراير 2024

لا يُشترط الخبرة.. وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية 7:42 م الخميس، 01 فبراير 2024

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

جمعية حماية المستهلك 11:45 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

وظائف إدارية شاغرة لدى جمعية حماية المستهلك