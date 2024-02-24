وظائف عسكرية شاغرة برئاسة الحرس الملكي في مختلف المناطق

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أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية في مختلف مناطق المملكة على رتبة (جندي).
وأوضحت رئاسة الحرس الملكي أن الوظائف متاحة لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى (رجال) على النحو التالي:
وظائف رئاسة الحرس الملكي:- رتبة جندي: لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى (رجال) على تخصص (أمن وحماية).
شروط القبول في رئاسة الحرس الملكي:- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.
- ألا يتجاوز عمر المتقدم (23) سنة.
- ألا يقل طول المتقدم عن (175 سم) مع تناسق الطول مع الوزن.
طريقة التقديم على وظائف الحرس الملكي:التقديم على الوظائف متاح حاليا، عن طريق الرابط التالي : "اضغط هنا"، ويستمر حتى نهاية اليوم السبت 1445/8/14هـ
ملاحظة: للإطلاع على البيانات الواجب توفرها لطلب الالتحاق: "اضغط هنا".