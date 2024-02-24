وظائف عسكرية شاغرة برئاسة الحرس الملكي في مختلف المناطق

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أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية في مختلف مناطق المملكة على رتبة (جندي).

وأوضحت رئاسة الحرس الملكي أن الوظائف متاحة لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى (رجال) على النحو التالي:



وظائف رئاسة الحرس الملكي:



شروط القبول في رئاسة الحرس الملكي:



طريقة التقديم على وظائف الحرس الملكي:

