لا يُشترط الخبرة.. وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

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أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف إدارية بمسمى (سكرتير أول) لحملة البكالوريوس (لا يشترط وجود خبرة سابقة) للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي:
المتطلبات وشروط شغل الوظائف:- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
- (لا يشترط الخبرة).
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
التخصصات المناسبة:- السكرتارية التنفيذية
- السكرتارية
- إدارة المكاتب
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- الإدارة المكتبية
المهام الأساسية:- يتأكد من إبلاغ جميع الحاضرين بأجندة الاجتماعات وجداولها الزمنية، والتأكد من مواءمتها لجدول أعمال الحضور.
- يتأكد من إعداد وصياغة محاضر الاجتماعات وتسجيل الحضور.
- ينسق مع أصحاب المصلحة المعنيين لإعداد الملفات والمعلومات التي يحتاجها المسؤول المباشر قبل الاجتماعات الرئيسية.
- يعد الطلبات والوثائق الواردة للمسؤول المباشر وفقًا للأولوية.
- يتأكد من توافر اللوازم المكتبية في مكتب المسؤول المباشر.
- يدير البريد / المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة بالمسؤول المباشر.
- ينجز مهام التنسيق لإدارة المرافق (مثل التنظيف) والمهام ذات الصلة بالمكتب.
- يشرف على جميع المهام المتعلقة بخدمات الضيافة بالمكتب.
- يلتزم بضوابط وسلوكيات العمل وسياسات الأمن السيبراني بالوزارة والإجراءات الخاصة بالوحدة التنظيمية.
- يقوم بأي مهام أخرى تكلف من قبل الرؤساء المباشرين.