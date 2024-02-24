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لا يُشترط الخبرة.. وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة
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أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف إدارية بمسمى (سكرتير أول) لحملة البكالوريوس (لا يشترط وجود خبرة سابقة) للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

المتطلبات وشروط شغل الوظائف:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
- (لا يشترط الخبرة).
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

التخصصات المناسبة:

- السكرتارية التنفيذية
- السكرتارية
- إدارة المكاتب
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- الإدارة المكتبية

المهام الأساسية:

- يتأكد من إبلاغ جميع الحاضرين بأجندة الاجتماعات وجداولها الزمنية، والتأكد من مواءمتها لجدول أعمال الحضور.
- يتأكد من إعداد وصياغة محاضر الاجتماعات وتسجيل الحضور.
- ينسق مع أصحاب المصلحة المعنيين لإعداد الملفات والمعلومات التي يحتاجها المسؤول المباشر قبل الاجتماعات الرئيسية.
- يعد الطلبات والوثائق الواردة للمسؤول المباشر وفقًا للأولوية.
- يتأكد من توافر اللوازم المكتبية في مكتب المسؤول المباشر.
- يدير البريد / المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة بالمسؤول المباشر.
- ينجز مهام التنسيق لإدارة المرافق (مثل التنظيف) والمهام ذات الصلة بالمكتب.
- يشرف على جميع المهام المتعلقة بخدمات الضيافة بالمكتب.
- يلتزم بضوابط وسلوكيات العمل وسياسات الأمن السيبراني بالوزارة والإجراءات الخاصة بالوحدة التنظيمية.
- يقوم بأي مهام أخرى تكلف من قبل الرؤساء المباشرين.

طريقة التقديم على الوظائف:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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