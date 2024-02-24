لا يُشترط الخبرة.. وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

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أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف إدارية بمسمى (سكرتير أول) لحملة البكالوريوس (لا يشترط وجود خبرة سابقة) للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي:



المتطلبات وشروط شغل الوظائف:



التخصصات المناسبة:



المهام الأساسية:



طريقة التقديم على الوظائف:

