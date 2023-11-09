الخميس، 25 ربيع الثاني 1445 ، 09 نوفمبر 2023

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لحملة البكالوريوس فأعلى..

شركة روشن العقارية تعلن عن 35 وظيفة شاغرة

شركة روشن
شركة روشن
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أعلنت شركة روشن العقارية (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) عن فتح باب التقديم لشغل (35) وظيفة شاغرة لحملة (البكالوريوس و الماجستير) في المجالات التالية:اضافة اعلان

الوظائف المتاحة:


- وظائف إدارية
- وظائف مالية
- وظائف تقنية
- وظائف هندسية

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- إدارة المعلومات
- إدارة سلاسل الإمداد
- إدارة العمليات
- ادارة المرافق
- اللغة العربية
- اللغة الانجليزية
- الاحصاء
- الصحافة
- الاتصالات
- الاعلان
- التسويق 
- التصميم الجرافيكي
- الاتصال الجماهيري
- العلوم الاجتماعية
- البيئة
- الصحة والسلامة المهنية
- المالية
- المحاسبة
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- الهندسة
- (تخصصات أخرى)

نبذة عن روشن:


شركة روشن العقارية (شركة حكومية) وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وهي شركة وطنية متخصصة في تطوير مجتمعات سكنية حديثة بأفضل المعايير المطبقة في قطاع الإسكان ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاع العقاري.

تعمل الشركة على تطوير أحياء سكنية متكاملة توفر أسلوب حياة عصري ضمن أرقى المعايير وأفضل المقاييس في مجالات التصميم والتخطيط والبناء، إلى جانب المساهمة في دعم الخطط الحكومية لزيادة معدلات تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى نسبة 70% بحلول العام 2030.


طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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