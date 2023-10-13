معهد الإدارة العامة يعلن عن وظائف في مختلف التخصصات

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أعلن معهد الإدارة العامة عن توفر وظائف تعليمية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير عن طريق التعاقد للعمل بالمركز الرئيس والفروع والتي يرغب بشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهله في كل من (الرياض، جدة، الدمام، أبها) على النحو التالي: اضافة اعلان





الوظائف المتاحة



الشروط العامة:



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طريقة التقديم:

