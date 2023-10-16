صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

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أعلن صندوق التنمية الوطني، عبر حسابه الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف قانونية وإدارية وتقنية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمقر الشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
التخصصات المطلوبة:
التخصصات المالية والقانونية والإدارية وغيرها .
المسميات الوظيفة :-
1- مساعد التشريعات والمشاريع.
(Legislations and Projects Associate)
2- مساعد تطوير المنتجات.
(Product Development Associate)
3- مساعد الحوكمة والمخاطر والامتثال.
(Cybersecurity GRC Associate)
عن الشركة:
– تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) بتاريخ 1439/01/13هـ، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف صندوق التنمية الوطني؛ عبر موقع (LinkedIn):
رابط التقديم: ( اضغط هنا )