الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

صندوق التنمية الوطني
صندوق التنمية الوطني
أ أ
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أعلن صندوق التنمية الوطني، عبر حسابه الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف قانونية وإدارية وتقنية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمقر الشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة:


التخصصات المالية والقانونية والإدارية وغيرها .

المسميات الوظيفة :-


1- مساعد التشريعات والمشاريع.
(Legislations and Projects Associate)
2- مساعد تطوير المنتجات.
(Product Development Associate)

3- مساعد الحوكمة والمخاطر والامتثال.
(Cybersecurity GRC Associate)

عن الشركة:


– تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) بتاريخ 1439/01/13هـ، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030.

طريقة التقديم:


– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف صندوق التنمية الوطني؛ عبر موقع (LinkedIn):
رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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