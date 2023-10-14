مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف (الإدارية، المالية) لحملة البكالوريوس والماجستير حسب المسميات والتخصصات التالية:
الوظائف المتاحة:
- مدير مركز الرقمنة والفهرسة
- مدير إدارة المراجعة الداخلية
- باحث علمي
- محاسب
التخصصات المطلوبة:
- الإدارة المالية
- المحاسبة
- اللغة العربية
- العلوم الشرعية
- الدراسات الاسلامية
- المكتبات
- علم المعلومات
- أو مايعادلهم
المؤهلات المطلوبة:
- البكالوريوس
- الماجستير
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات المحددة لكل وظيفة.
- إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF (الهوية، المؤهل، شهادة الخبرة، بيان مدد الاشتراك بالتأمينات).
- يجب مطابقة شهادة الخبرة ببيان مدد الاشتراك أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.
- يجب إتمام عملية إرفاق جميع المستندات المطلوبة لتجنب استبعاد الطلب.
- سيتم استبعاد أي طلب في حالة عدم توفر شروط شغل الوظيفة.
نبذة عن المجمع:
مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية هو مشروع حكومي سعودي، صدرت الموافقة على إنشائه في 9 شعبان 1436هـ، ويهدف للمحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة، ويترأسها أمير منطقة المدينة المنورة.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم اليوم السبت 1445/3/29هـ من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 1445/4/3هـ.