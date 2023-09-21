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صحيفة تواصل الالكترونية

شركة المياه الوطنية تعلن عن 57 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى

شركة المياه الوطنية
المياه الوطنية
أ أ
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أعلنت (شركة المياه الوطنية) عبر موقع التوظيف (لينكد إن) عن توفر (57) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للعمل في (مختلف مناطق المملكة)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:-


– أخصائي أداء خدمة العملاء.
– أخصائي خدمات عامة.
– أخصائي التحصيل التجاري.
– منسق التوزيع.
– مسؤول مركز الدعم.
– أخصائي إدارة شؤون السكرتارية.
– أخصائي السلامة.
– أخصائي تطوير قواعد البيانات.
– أخصائي أول الامتثال الأمني.
– أخصائي الامتثال الأمني.
– أخصائي ضمان الجودة.
– مشرف التشغيل والصيانة.
– رئيس قسم السلامة.
– أخصائي مكافحة الحرائق.
– أخصائي أوامر التغيير.
– أخصائي PGW.
– أخصائي أول هندسة التطبيقات.
– أخصائي مركز الإخطارات.
– مشرف الأزمات والكوارث.
– رئيس التعويضات.
– أخصائي المشتريات.
– أخصائي MDM.
– أخصائي العمارة الرقمية.
– أخصائي هندسة التطبيقات.
– أخصائي تكنولوجيا المعلومات رأس المال البشري.
– أخصائي دعم التطبيقات.
– أخصائي الأصول الثابتة.
– أخصائي سكادا.
– أخصائي الإنفاق.
– أخصائي أول تمويل تكنولوجيا المعلومات.
– أخصائي تطوير التطبيقات.
– مدير تطبيقات الأعمال.
– مشرف التشغيل والصيانة.
– مدير المشروع.
– مشرف التشغيل والصيانة.
– مدير حوكمة الشركات.
– أخصائي تفعيل كفاءة الإنفاق.
– أخصائي الاتصالات الموحدة.
– مدير تخطيط تكنولوجيا المعلومات.
– أخصائي أول سلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات.
– مدير دعم التطبيقات.
– مدير البرنامج.
– أخصائي تصميم الحلول.
– برنامج تمهير (الهندسة).
– أخصائي أول الشؤون الطبية.
– مهندس المشروع.
– مدير كفاءة الإنفاق في Opex.
– أخصائي أول EAM.
– رئيس قسم تشغيل مرافق المصانع.
– مدير جدولة المشاريع والتحكم.
– مدير التخطيط الاستراتيجي.
– رئيس قسم الاختبار والتشغيل.
– مدير الخدمات الفنية.

أماكن العمل:-


– مكة المكرمة.
– المدينة المنورة.
– الرياض.
– القصيم.
– تبوك.
– جدة.
– الحناكية.
– الطائف.

موعد التقديم:-


– متاح التقديم من اليوم الخميس بتاريخ 1445/03/07هـ الموافق بالميلادي 2023/09/21، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.


طريقة التقديم:-


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