السبت، 24 جمادى الثانية 1445 ، 06 يناير 2024

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وظائف إدارية وصحية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

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وظائف إدارية وصحية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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أعلنت الادارة العامة للموارد البشرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والصحية والتي ترغب بشغلها عن طريق التعاقد على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية

 
- أمين عام أوقاف الجامعة
- مدير شركة أوقاف الجامعة
- أخصائي تمريض
- أخصائي تمريض طوارئ
- طبيب عام (مقيم)
- طبيب نائب أخصائي طب أسرة
- طبيب نائب أخصائي أطفال
- طبيب نائب أخصائي أعصاب
- طبيب نائب أخصائي مسالك بولية

مزايا الوظائف الإدارية: 


- راتب مجزي
- تأمين طبي
- بدل سكن
- مكافأة تميز
- تأمينات اجتماعية

طريقة التقديم في وظائف جامعة الإمام:


للتقديم على الوظائف الصحية، حيث يبدأ التقديم الأحد 1445/6/25هـ من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى السبت 1445/7/8هـ.

وللتقديم على الوظائف الادارية عن طريق إرسال السيرة الذاتية عبرالبريد الالكتروني: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الخميس 1445/6/30هـ. 

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