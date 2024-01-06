وظائف إدارية وصحية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

أ أ
أعلنت الادارة العامة للموارد البشرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والصحية والتي ترغب بشغلها عن طريق التعاقد على النحو التالي:
وظائف جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية
- أمين عام أوقاف الجامعة
- مدير شركة أوقاف الجامعة
- أخصائي تمريض
- أخصائي تمريض طوارئ
- طبيب عام (مقيم)
- طبيب نائب أخصائي طب أسرة
- طبيب نائب أخصائي أطفال
- طبيب نائب أخصائي أعصاب
- طبيب نائب أخصائي مسالك بولية
مزايا الوظائف الإدارية:
- راتب مجزي
- تأمين طبي
- بدل سكن
- مكافأة تميز
- تأمينات اجتماعية
طريقة التقديم في وظائف جامعة الإمام:
للتقديم على الوظائف الصحية، حيث يبدأ التقديم الأحد 1445/6/25هـ من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى السبت 1445/7/8هـ.
وللتقديم على الوظائف الادارية عن طريق إرسال السيرة الذاتية عبرالبريد الالكتروني: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الخميس 1445/6/30هـ.