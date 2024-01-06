وظائف إدارية وصحية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

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أعلنت الادارة العامة للموارد البشرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والصحية والتي ترغب بشغلها عن طريق التعاقد على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية



مزايا الوظائف الإدارية:



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