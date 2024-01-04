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وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية في مختلف التخصصات

المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية
المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية
أ أ
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أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

وظائف المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية:


- محلل تميز مؤسسي.

شروط وظائف المركز السعودي للشراكات


1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الجودة، هندسة صناعية، إدارة الأعمال الدولية) أو ما يعادلها.
2- يفضّل التدريب التعاوني في مجال التميز المؤسسي وإدارة الجودة أو إدارة إجراءات العمل.

3- معرفة أساسية في السياسات والعمليات وإجراءات العمل والمهام.
4- معرفة أساسية للتميز المؤسسي.
5- معرفة أساسية لإدارة الجودة.
6- معرفة أساسية في أحدث الأدوات والمنهجيات المتعلقة في توثيق وتحديث السياسات والعمليات وإجراءات العمل.
7- الكفاءة في اللغة العربية والانجليزية.

معلومات عن المركز السعودي للشراكات


- تأسس المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية في العام 2017م؛ لهدف تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول الشراكات، بما يسهم في بناء تلك الشراكات الاستراتيجية، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية.

موعد التقديم على الوظائف:


- التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/06/28هـ الموافق 2024/01/10م.

طريقة التقديم على الوظائف:


- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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