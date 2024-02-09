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شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

شركة المياه
شركة المياه الوطنية
أ أ
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أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للمواطنين فقط، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس.اضافة اعلان

وظائف شركة المياه الوطنية


وأوضحت الشركة، أن الوظائف متاحة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

– أخصائي الأصول الثابتة.
– حارس أمن.
– مسؤول إدارة المخاطر المؤسسية.
– أخصائي امتثال مخاطر حوكمة سلسلة التوريد.
– أخصائي أول الدعاوى القضائية.
– مستشار قانوني أول.
– مدير الخصخصة.
– مدير الدعاوى.
– أخصائي الدعاوى القضائية.

التقديم على وظائف شركة المياه الوطنية


وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 فبراير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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