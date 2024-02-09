شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للمواطنين فقط، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس.





وظائف شركة المياه الوطنية



التقديم على وظائف شركة المياه الوطنية

