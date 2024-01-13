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الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
الهيئة الملكية بالجبيل
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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل على النحو الموضح أدناه.اضافة اعلان

شروط وظائف الهيئة الملكية:


- يجب أن يكون المتقدم/ة حاصل على درجة البكالوريوس مع خبرة سنة واحدة.
- تشغيل جميع أنواع المعدات المكتبية الحديثة.
- معالجة الكلمات بمساعدة الحاسب الألي وتطبيقات مستكشف الأنترنت وتطبيقات ميكروسوفت.
- القدرة على الطباعة على الحاسب الألي بأقل سرعة.
- يجب أن يكون قادراً على قراءة وكتابة اللغة الأنجليزية والتحدث بها.

 مميزات شغل الوظائف:


- راتب اساسي
- بدل مواصلات
- بدل سكن
- التدريب والتعليم والتطوير المستمر.
 

نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل:

 
برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
ويقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط و تزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة ووضع الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف وعمل بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأربعاء 1445/7/5هـ

 

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