شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى في كل من (الرياض، مكة، المدينة المنورة) حسب المسميات والشروط التالية:



وظائف شركة المياه الوطنية



التخصصات المطلوبة:



الشروط العامة:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:

