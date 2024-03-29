وظائف شاغرة لدى هيئة المقاولين بعدة تخصصات

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أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن طرح وظائف شاغرة في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف هيئة المقاولين:- مسؤول الشؤون التنظيمية الاقليمية
- ضابط أول التسويق
- أخصائي مكتب تنفيذي
- مدير استراتيجي
- أخصائي أول إحصاء ومنشورات
- مدير معايير العمل
- مدير خدمات المعلومات
- أخصائي تنمية رأس المال البشري
- أخصائي أنظمة الصناعة
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الإدارة الاستراتيجية
- الموارد البشرية
- العلاقات العامة
- التسويق
- القانون
- الإحصاء
- الهندسة
- أو مايعادلهم
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- توفر المهارات المطلوبة في الوصف الوظيفي.