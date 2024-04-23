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صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف في الرياض لدى المركز السعودي لكفاءة الطاقة

المركز السعودي لكفاءة الطاقة
المركز السعودي لكفاءة الطاقة
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أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف هندسية وتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض.

تفاصيل الوظائف:اضافة اعلان

 - أخصائي كفاءة الطاقة - قطاع النقل (Energy Efficiency Specialist - Transportation Sector)
- كبير مسؤولي مبادرات المشاريع (Senior Projects Initiatives Officer)
- أخصائي المشتريات (Procurement Specialist)
- أخصائي تحليل البيانات (Data Analysis Specialist)
- أخصائي كفاءة الطاقة - قطاع المرافق (Energy Efficiency Specialist - Utilities Sector)

 التخصصات المطلوبة :

- إدارة الأعمال
- نظم المعلومات
- إدارة البيانات
- هندسة الطاقة
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكيميائية
- أو من يعادلهم

 الشروط المطلوبة:

 - أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.
- إجادة اللغة الانجليزية.
- اجادة استخدام برامج الأوفيس.
- توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم

أشار المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، لى أن التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "إضغط هنا".

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