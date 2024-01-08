عشرات الوظائف بـ المركز الوطني للأرصاد لكافة المؤهلات

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر (57) وظيفة متنوعة للمواطنين من حملة (مختلف المؤهلات) ممن تنطبق عليهم الشروط للتقدم للوظائف حسب المسميات والتخصصات والشروط التالية:
وظائف المركز الوطني للأرصاد
- مدير مكتب الرئيس التنفيذي
- مدقق لغوي ومعد خطابات
- أخصائي تصاميم عروض
- مشرف وحدة الحوسبة عالية الأداء
- مشرف التوقعات الموسمية
- استشاري أنظمة أرصادية
- معماري حلول أرصادية
- مدير قواعد بيانات أول
- مصمم واجهات تطبيق أول
- مدير ادارة المخاطرالأعمال
- مدير قسم تحليل
- مساعد طيار
- مدير الدراسات الفنية
- مرحل جوي
- مدير مشروع استمطار
- مدير مكتب الطيف الترددي
- أخصائي تنسيق الترددات
- أخصائي أرصاد جوية
- أخصائي تخصيص الطيف الترددي
- أخصائي شراكات
- أخصائي خدمة العملاء
- أخصائي تعاون دولي
- أخصائي منظمات دولية
- أخصائي استشعار عن بعد بالعواصف الغبارية
- أخصائي تغير مناخي
- أخصائي دراسات مشاريع
- أخصائي ترجمة لغة انجليزية
- أخصائي مخاطر
- أخصائي استمرارية أعمال
- أخصائي تطبيقات مناخية
- باحث مناخي
- مدير ادارة الصحة والسلامة والبيئة
- مهندس بيانات أول
تخصصات وظائف مركز الأرصاد:
- إدارة الأعمال
- القانون
- اللغة الإنجليزية
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال الدولية
- العلاقات الدولية
- السياسة العامة
- التسويق
- العلوم السياسية
- ادارة مكتبات
- الحاسب الآلي
- الاتصالات
- علوم الحاسب
- نظم المعلومات
- تقنية المعلومات
- الرياضيات
- الفيزياء
- البيئة
- الأمن السيبراني
- إدارة المخاطر
- إدارة السلامة
- الأرصاد الجوية
- علوم الغلاف الجوي
- علوم المناخ
- علوم الأرصاد
- الصحة
- هندسة البرمجيات
- هندسة الحاسب
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة (عام)
- (تخصصات أخرى)
الشروط العامة لشغل الوظائف:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة الدبلوم والبكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب حسب متطلبات الوظيفة.
- أن يكون المتقدم متفرغاً للعمل بدوام كامل.
- إجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
- ضرورة إرافق السيرة الذاتية إلكترونياً.
- يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.
طريقة التقديم على الوظائف:
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر لمدة 7 أيام.