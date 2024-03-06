شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح أكثر من (20) وظيفة في المجالات (الإدارية، المساندة، الهندسية) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات التالية:
المسميات الوظيفية:- عامل الكهرباء
- حفار مساعد
- منسق التدريب والتطوير
- منسق التدريب على السلامة
- مدير منصة الحفر
- أخصائي أول البنية التحتية
- منسق الشحن والاستلام
- متخصص التسويق والاتصال المؤسسي
- مدير التسويق والاتصال المؤسسي
- مدير اقتناء المواهب
- مساعد مشغل رافعة
- منسق المواد
- مدير الرواتب
- مدير التميز التشغيلي وتحقيق الكفاءة
- مشارك التطبيقات الرقمية والتجارية
- محلل وزارة الخزانة
- مدير أداء العمليات
- متخصص الحكومة والمخاطر والامتثال
- امتثال
- مهندس ثاني
- أخصائي دفتر الأستاذ العام والتقارير
- محامي ثاني
المؤهلات المطلوبة:- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريس