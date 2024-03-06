الأربعاء، 25 شعبان 1445 ، 06 مارس 2024

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لحملة الثانوية فأعلى

شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

أرامكو روان للحفر
شركة أرامكو روان للحفر
أ أ
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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح أكثر من (20) وظيفة في المجالات (الإدارية، المساندة، الهندسية) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:

- عامل الكهرباء
- حفار مساعد
- منسق التدريب والتطوير
- منسق التدريب على السلامة
- مدير منصة الحفر
- أخصائي أول البنية التحتية
- منسق الشحن والاستلام
- متخصص التسويق والاتصال المؤسسي
- مدير التسويق والاتصال المؤسسي
- مدير اقتناء المواهب
- مساعد مشغل رافعة
- منسق المواد
- مدير الرواتب
- مدير التميز التشغيلي وتحقيق الكفاءة
- مشارك التطبيقات الرقمية والتجارية
- محلل وزارة الخزانة
- مدير أداء العمليات
- متخصص الحكومة والمخاطر والامتثال
- امتثال
- مهندس ثاني
- أخصائي دفتر الأستاذ العام والتقارير
- محامي ثاني

المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية العامة 
- الدبلوم
- البكالوريس

نبذة عن شركة أرامكو روان للحفر:

شركة أرامكو روان للحفر هي شركة عالمية تعمل في مجال الحفر البحري وتمتلك وتدرب أسطولاً من منصات الحفر، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم وشركة روان (شركة عالمية رائدة في مجال الحفر).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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