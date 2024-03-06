شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح أكثر من (20) وظيفة في المجالات (الإدارية، المساندة، الهندسية) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات التالية:



المسميات الوظيفية:



المؤهلات المطلوبة:



نبذة عن شركة أرامكو روان للحفر:



طريقة التقديم:

