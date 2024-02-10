الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في الرياض على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
- كبير محللي أعمال
المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال) أو مايعادله مع خبرة سنتين.
- محامي
المتطلبات: درجة البكالوريوس في (القانون) أو مايعادله مع خبرة 4 سنوات.
- منسق توثيق وأرشفة
المتطلبات: درجة البكالوريوس في (علوم المكتبات والمعلومات، المحفوظات والسجلات) أو مايعادلهم.
- مشرف مساحين
المتطلبات:درجة الدبلوم في (المساحة) أو مايعادله مع خبرة 6 سنوات.
نبذة عن الهيئة:
تأسست الهيئة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 ذي الحجة 1439هـ الموافق 4 سبتمبر 2018م بتحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، حيث منحت استقلالية الهيئة مرونة وصلاحيات أوسع في التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، مما أسهم في استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحويل المخزون العقاري الحكومي إلى فرصٍ تنموية واقتصادية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.