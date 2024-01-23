ساعات وينتهي التقديم.. رابط وتخصصات الوظائف المدنية في وزارة الدفاع

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كشفت قيادة سلاح الصيانة بالقوات البرية في وزارة الدفاع، عن استمرار التقديم على عدد من الوظائف المدنية في مجالي التعليم والترجمة بمعهد سلاح الصيانة بالطائف. اضافة اعلان





طريقة وخطوات التقديم على وظائف بالقوات البرية بوزارة الدفاع



المسميات الوظيفية



طريقة التقديم

