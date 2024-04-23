سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة

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أعلنت
شركة الإلكترونيات المتقدمة "شركة حكومية"، عن طرح وظيفة إدارية شاغرة
لحملة البكالوريوس للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي:
وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة-
مسؤول العقود الرئيس.
التخصصات
المطلوبة-
التخصصات الإدارية.
- التخصصات القانونية.
المهام
الوظيفية- قيادة
وإدارة إعداد العقود وخاصة "العقود الرئيسة مع الحكومة" والتعامل مع
خطوط الأعمال الداخلية والخارجية.
- تحليل العقود والتفاوض بشأنها "العقد الرئيس، العقد من الباطن، التعديلات".
- قيادة وإدارة إعداد ومراجعة اتفاقيات السرية (NDA)، واتفاقيات العمل، واتفاقيات الفريق، ومذكرات "مذكرات" التفاهم (MOU)، واتفاقيات ترخيص التصنيع (MLA)، واتفاقيات المساعدة الفنية (TAA) واتفاقيات تطوير الأعمال الأخرى.
- قيادة وإدارة إعداد طلب تقديم العروض "طلب العروض" وطلب عرض الأسعار "طلب عرض الأسعار" وإرسالهما إلى البائعين والموردين الدوليين والمحليين وفقًا للإجراءات التجارية والإجراءات القياسية للمنظمة.
- قيادة وإدارة إعداد المقترحات والمشورة فيما يتعلق بالمصطلحات والمخاوف القانونية والمخاطر والتعرضات الأخرى.
- التنسيق مع مديري البرامج للتأكد من أن التسليمات تتم وفقًا للمواصفات التعاقدية.
- التفاوض على التكلفة/ التسعير والشروط/ الأحكام والنطاق مع العملاء والموردين.
- التنسيق مع الشؤون المالية في إدارة إدارة فواتير ومدفوعات العقود الرئيسة/ الفرعية.
الشروط-
أن يكون المتقدم مواطنًا.
- مطلوب خبرة 5 -7 سنوات.
- مطلوب تسعير قوي وتسويق وخلفية فنية.
- حاصل على درجة البكالوريوس بالتخصصات المطلوبة أعلاه.
- خبرة عميقة وواسعة في الوظيفة التجارية أو العقود أو الخبرة ذات الصلة مع دفاع رئيس أو في مجال الإلكترونيات أو المجال ذي الصلة.
- خبرة متعمقة في قوانين المشتريات الحكومية الأمريكية وقوانين التكلفة/ التسعير واللوائح ومبادئ القانون التجاري والدولي.