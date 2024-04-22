بشرى لهؤلاء.. الهيئة الملكية بالعلا تطرح وظائف شاغرة للخريجين

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أعلنت
الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل
في مختلف المجالات الوظيفية حسب المسميات والشروط التالية:
الهيئة
الملكية بالعلا تطرح وظائف شاغرة للخريجين 1 - قائد الامتثال للسلامة العامة.
2 - مراسل خدمات الاتصالات الإدارية.
مجالات العمل-
إدارة
- التقنية
- الجودة
- تسويق
- صحافة
- السلامة
- الامتثال
- اتصالات
- ضمان الجودة
- مراقبة الجودة
- الشؤون القانونية
- أو ما يعادلهم.
الشروط العامة
1 -
إجادة استخدام الحاسب الآلي.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
طريقة التقديم التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا)
ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.
نبذة
عن الهيئة الهيئة الملكية لمحافظة العلا تأسست بتاريخ 20
يوليو 2017، بناءً على أمر ملكي يقضي بإنشاء الهيئة برئاسة الأمير محمد بن سلمان.
وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، وتحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية والأهداف التي قامت عليها رؤية 2030.