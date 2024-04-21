لهؤلاء الخريجين.. تقويم التعليم تطرح وظائف في جميع التخصصات

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن طرح وظائف بمسمى "أخصائي خدمة عملاء"
بنظام الدوام الجزئي لحملة البكالوريوس فأعلى في جميع التخصصات ذات الصلة في مدينة
الرياض على النحو التالي:
تقويم
التعليم تطرح وظائف في جميع التخصصات-
أخصائي خدمة عملاء
التخصصات
المطلوبة:-
جميع التخصصات ذات العلاقة.
الوصف
الوظيفي:-
التواصل مع المستفيدين وتقديم الإجابات الكافيه حول استفساراتهم وتقديم الخدمة لهم
بجودة عالية تلبي كافة احتياجاتهم وتعزز مستوى الرضى لديهم.
المسؤوليات:1 -
اجراء الاتصالات الصادرة للمستفيدين.
2 - التعامل مع بلاغات الدعم عبر نظام إدارة علاقات العملاء.
3 - مساعدة المستفيدين في تخطي المشاكل التي تواجههم.
4 - وتقديم الإجابات الوافية والكافية حول جميع استفساراتهم.
5 - الحفاظ على الأسلوب الإيجابي في التعامل مع المستفيدين.
6 - الرد على المكالمات الهاتفية الواردة لمركز الاتصال في الهيئة.
7 - التعرف على مستوى معرفة المستفيدين بالخدمات والمنتجات التي تقدمها الهيئة.