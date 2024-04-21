لهؤلاء الخريجين.. تقويم التعليم تطرح وظائف في جميع التخصصات

أ أ

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن طرح وظائف بمسمى "أخصائي خدمة عملاء" بنظام الدوام الجزئي لحملة البكالوريوس فأعلى في جميع التخصصات ذات الصلة في مدينة الرياض على النحو التالي:





تقويم التعليم تطرح وظائف في جميع التخصصات



التخصصات المطلوبة:



الوصف الوظيفي:



المسؤوليات:



طريقة التقديم:

