بشرى سارة.. فتح باب التقديم على وظائف حكومية لهؤلاء الخريجين

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أعلنت شركة الطائرات المروحية بالرياض "شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات"، عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى في الرياض، وذلك على النحو التالي:





فتح باب التقديم على وظائف حكومية لهؤلاء الخريجين



التخصصات المطلوبة



طريقة التقديم



نبذة عن الشركة

