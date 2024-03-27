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بشرى سارة.. فتح باب التقديم على وظائف حكومية لهؤلاء الخريجين

وظائف - عاملين - موظفين
توظيف مباشر
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أعلنت شركة الطائرات المروحية بالرياض "شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات"، عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى في الرياض، وذلك على النحو التالي:اضافة اعلان

فتح باب التقديم على وظائف حكومية لهؤلاء الخريجين

1 – كابتن.
2 - مدير أول.
3 - كاتب تقني.
4 - جدولة الطاقم.
5 - مشرف استراتيجية
6 - مشرف إدارة الأصول..
7 - مدقق ضمان الجودة.
8 - أخصائي محاسبة أول.
9 - مهندس طائرات هليكوبتر.
10 - كبير مهندس طائرات هليكوبتر.
11 - مدير المخاطر المؤسسية وإعداد التقارير.

التخصصات المطلوبة

- المالية
- الهندسة
- المحاسبة
- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- الكتابة الفنية
- أو ما يعادلهم.

طريقة التقديم


التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الشركة

وتأسّست شركة الطائرات المروحية بمبادرةٍ نوعية من صندوق الاستثمارات العامة في العام 2018، بهدف تقديم خدمات النقل الجوي كأداة محفزة لقطاع السياحة، إضافة إلى خدمات إخلاء طبي جوي.
وطوّرت شركة الطائرات المروحية خطة استراتيجية لعملياتها، تدعم من خلالها رسالتها المتمثّلة في تقديم حلول نقل جوّي رائدة وموثوقة.


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