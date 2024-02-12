الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الدفاع للدبلوم قأعلى لا تشترط الخبرة

وزارة الدفاع
وظائف وزارة الدفاع
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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد 72 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للرجال والنساء (تشمل 50 وظائف لا تتطلب خبرة).اضافة اعلان

وظائف وزارة الدفاع.. الخدمات الطبية

وذلك للعمل في كل من (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الطائف، خميس مشيط، تبوك، الخرج، حفر الباطن) على النحو التالي:

وظائف وزارة الدفاع.. المجالات الوظيفية:

- وظائف تعليمية
- وظائف هندسية
- وظائف تقنية
- وظائف صحية
- وظائف طبية
- وظائف أخرى

وظائف وزارة الدافع.. المؤهلات المطلوبة:

- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

- الرياض
- جدة
- الطائف
- خميس مشيط
- تبوك
- المدينة المنورة
- الخرج
- حفر الباطن

وظائف وزارة الدفاع.. الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
3- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

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رابط وخطوات التقديم على وظائف وزارة التعليم عبر تمهير 1445

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