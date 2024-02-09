عاجل.. براتب 13.500 ريال.. وظائف شاغرة في هيئة تطوير مكة المكرمة (تفاصيل)

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أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عن توفر وظائف إدارية ـ رجال ونساء ـ لذوي الخبرة رواتب تصل إلى (13.500 ريال).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





وظائف هيئة تطوير مكة.. الراتب:



وظائف هيئة تطوير مكة.. المزايا الأخرى:



ملاحظة:



وظائف هيئة تطوير مكة.. المسمى الوظيفي



الوصف الوظيفي



الواجبات والمهام الرئيسة

من 12.500 الى 13.500ريال.- بدل سكن 25% من الأجر الأساسي.- بدل نقل شهري.- تأمين طبي يشمل الوالدين والأبناء.- علاوة سنوية.الراتب المعروض في الإعلان تقديري وقابل للتغيير بعد اجراء المقابلة الشخصية وتوقيع عقد العمل مع المنشأة.مراجع داخلي.تخطيط عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية في الجهة وتنفيذها، وتقييم مدى الالتزام بالإجراءات والسياسات المؤسسية المعتمدة وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بنتائج أعمال المراجعة وعرضها وتوضيحها ومناقشتها.

- تخطيط عمليات المراجعة الداخلية في الجهة ومتابعة تنفيذها وفقاً للسياسات واللوائح والإجراءات المنظمة.

- تقييم الالتزام بالإجراءات والسياسات المؤسسية وتقييم مختلف العمليات المتعلقة بإدارة المخاطر وما إلى ذلك من العمليات الداخلة ضمن أعمال المراجعة الداخلية.

- توفير البيانات وإدارة الخدمات اللوجستية للمراجعين الخارجيين، والرد على استفساراتهم وتقديم الأدلة لإثبات الحسابات حسب الحاجة.

- تحليل المعلومات والبيانات والمخرجات المختلفة المتعلقة بالجهة للتأكد من تطبيقها للأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية وإبلاغ الإدارة في حال ملاحظة أي خلل في التطبيقات.إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بنتائج أعمال المراجعة الداخلية لمناقشتها وتقديم التوصيات لاتخاذ التدابير التصحيحية وإدخال التحسينات اللازمة، وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.





المؤهلات المطلوبة



موعد التقديم



طريقة التقديم

