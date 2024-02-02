التقديم الاثنين القادم.. وظائف في أمانة المنطقة الشرقية بنظام التعاقد

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن فتح باب التقديم (للرجال والنساء) لشغل عدد من الوظائف للحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بنظام التعاقد مع الأمانة. اضافة اعلان





طريقة التقديم على وظائف أمانة المنطقة الشرقية



وظائف أمانة المنطقة الشرقية (المرتبة السابعة)



موعد التقديم على وظائف المنطقة الشرقية:



طريقة التقديم علي وظائف أمانة المنطقة الشرقية

