التقديم الاثنين القادم.. وظائف في أمانة المنطقة الشرقية بنظام التعاقد

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن فتح باب التقديم (للرجال والنساء) لشغل عدد
من الوظائف للحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف
المشمولة بنظام التعاقد مع الأمانة.
طريقة التقديم على وظائف أمانة المنطقة الشرقيةويتم التقديم على وظائف أمانة المنطقة الشرقية عبر منظومة التوظيف الموحدة
“جدارات” وفق المسميات الوظيفية التالية:
وظائف أمانة المنطقة
الشرقية (المرتبة السابعة)1- مهندس تصميم مواقع.
2- مهندس تخطيط مدن.
3- مهندس كيميائي.
4- مهندس ديكور مساعد.
5- مهندس كهرباء.
6- مهندس معماري.
موعد التقديم على
وظائف المنطقة الشرقية:يبدأ التقديم يوم
الاثنين 1445/07/24هـ الموافق 2024/02/05م.
ينتهي التقديم يوم الأربعاء 1445/08/04هـ الموافق 2024/02/14م.