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عاجل.. رابط وطريقة التقديم في وظائف الخدمات الصحية بوزارة الدفاع 1445

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وظائف وزارة الدفاع
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أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، عن توفر 69 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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وظائف الخدمات الصحية بوزارة الدفاع

1 - مهندس مدني.
2 - كبير مترجمين.
3 - أخصائي تمريض.
4 - فني أول اتصالات.
5 - فني تقنية القلب.
6 - مساعد محاسب أول.
7 - أخصائي تطبيقات أول.
8 - أخصائي أطراف صناعية.
9 - طبيب استشاري عناية مركزة للأطفال.
- وغيرها من الوظائف.

جهات العمل
- جدة.
- الخرج.
- الرياض.
- الطائف.
- الظهران.
- حفر الباطن.
- المدينة المنورة.

طريقة التقديم
- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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