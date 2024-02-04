عاجل.. رابط وطريقة التقديم في وظائف الخدمات الصحية بوزارة الدفاع 1445

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أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، عن توفر 69 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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وظائف الخدمات الصحية بوزارة الدفاع

