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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة تطوير منطقة حائل

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هيئة تطوير منطقة حائل
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أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل، عن طرح 13 وظيفة "إدارية، مالية، قانونية، تقنية، هندسية" لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بهيئة تطوير منطقة حائل

- مخطط مدن
- مدير ميزانية
- اخصائي عقود
- أخصائي قانوني
- اخصائي التزام
- أخصائي إداري
- اخصائي اقتصاد
- مدير إدارة المشاريع
- اخصائي ادارة مخاطر
- مدير إدارة تنمية الإيرادات
- مدير إدارة التشغيل والصيانة
- أخصائي إدارة قواعد بيانات
- مهندس نظم تقنية معلومات

التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة تطوير منطقة حائل

- المالية
- القانون
- الأنظمة
- الحقوق
- الشريعة
- الاقتصاد
- المحاسبة
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- العلوم الإدارية
- الهندسة (عام)
- تخطيط المدن
- الهندسة المدنية
- إدارة المخاطر
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- تقنية المعلومات
- الهندسة المعمارية
- التمويل والاستثمار
- نظم معلومات حاسب
- نظم معلومات إدارية
- تخصصات أخرى.


 طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

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