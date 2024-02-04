سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة تطوير منطقة حائل

أ أ

أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل، عن طرح 13 وظيفة "إدارية، مالية، قانونية، تقنية، هندسية" لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية: اضافة اعلان





وظائف شاغرة بهيئة تطوير منطقة حائل



التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة تطوير منطقة حائل



- مخطط مدن- مدير ميزانية- اخصائي عقود- أخصائي قانوني- اخصائي التزام- أخصائي إداري- اخصائي اقتصاد- مدير إدارة المشاريع- اخصائي ادارة مخاطر- مدير إدارة تنمية الإيرادات- مدير إدارة التشغيل والصيانة- أخصائي إدارة قواعد بيانات- مهندس نظم تقنية معلومات- المالية- القانون- الأنظمة- الحقوق- الشريعة- الاقتصاد- المحاسبة- إدارة الأعمال- الإدارة العامة- العلوم الإدارية- الهندسة (عام)- تخطيط المدن- الهندسة المدنية- إدارة المخاطر- علوم الحاسب- هندسة الحاسب- تقنية المعلومات- الهندسة المعمارية- التمويل والاستثمار- نظم معلومات حاسب- نظم معلومات إدارية- تخصصات أخرى.





طريقة التقديم

