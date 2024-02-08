سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبكالوريوس فأعلى

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:





وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك



التخصصات المطلوبة



نبذة عن الهيئة



طريقة التقديم

