الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبكالوريوس فأعلى

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

1 - مدير دعم الأعمال.
2 - أخصائي الأسطول.
3 - خبير إدارة البيانات.
4 - أخصائي تحليل الأداء.
5 - أخصائي مراجعة واعتراضات.
6 - خبير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات (IT).  
7 - أخصائي رئيس في تحليل أعمال تكنولوجيا المعلومات.

التخصصات المطلوبة

- المحاسبة
- الإحصاء
- الرياضيات
- علم البيانات
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- تحليل البيانات
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلهم

نبذة عن الهيئة

وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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