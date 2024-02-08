سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبكالوريوس فأعلى

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس
فأعلى، للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف
شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك1 -
مدير دعم الأعمال.
2 - أخصائي الأسطول.
3 - خبير إدارة البيانات.
4 - أخصائي تحليل الأداء.
5 - أخصائي مراجعة واعتراضات.
6 - خبير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات (IT).
7 - أخصائي رئيس في تحليل أعمال تكنولوجيا المعلومات.
التخصصات
المطلوبة-
المحاسبة
- الإحصاء
- الرياضيات
- علم البيانات
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- تحليل البيانات
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلهم