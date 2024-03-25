سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظائف شاغرة حملة "الدبلوم والبكالوريوس فأعلى" للعمل في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:





وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية



التخصصات المطلوبة



المؤهلات المطلوبة



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طريقة التقديم

