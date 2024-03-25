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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظائف شاغرة حملة "الدبلوم والبكالوريوس فأعلى" للعمل في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:

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وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

1 – إطفائي.  
2 - مراقب إطفاء.
3 - منتج فيديو ثاني.     
4 - إداري عقود ثاني.
5 - إداري قاعدة بيانات.     
6 - عالم أبحاث مشارك. 
7 - أخصائي تطوير جودة أول. 
8 - مشرف خدمات ترفيه الموظفين.  
 8 - مسؤول تدريب الحماية من الحريق.  
9 - مشغل كمبيوتر للرسومات الهندسية. 

التخصصات المطلوبة

- الإعلام 
- القانون
- التصميم    
- إدارة الأعمال
- التربية البدنية  
- العلوم الصحية  
- علوم السلامة 
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلهم.

 المؤهلات المطلوبة

- الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.

الشروط العامة

1 - إجادة استخدام الحاسب الآلي.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.

 ملاحظة

 تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.

 طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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