سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظائف شاغرة حملة "الدبلوم والبكالوريوس فأعلى" للعمل في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية1 –
إطفائي.
2 - مراقب إطفاء.
3 - منتج فيديو ثاني.
4 - إداري عقود ثاني.
5 - إداري قاعدة بيانات.
6 - عالم أبحاث مشارك.
7 - أخصائي تطوير جودة أول.
8 - مشرف خدمات ترفيه الموظفين.
8 - مسؤول تدريب الحماية من الحريق.
9 - مشغل كمبيوتر للرسومات الهندسية.
التخصصات
المطلوبة-
الإعلام
- القانون
- التصميم
- إدارة الأعمال
- التربية البدنية
- العلوم الصحية
- علوم السلامة
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلهم.
المؤهلات المطلوبة-
الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.
الشروط
العامة1 -
إجادة استخدام الحاسب الآلي.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.