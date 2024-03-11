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جهز أوراقك.. الإعلان عن وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن وظائف حكومية "معيدين" في عدة مدن بالمملكة، وذلك على النحو التالي:

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحيةاضافة اعلان
التخصصات المطلوبة

الوبائيات
علم الأدوية
التعليم الطبي
علم الأمراض
علم الإحصاء
علم التشريح
الأمان الأسري
 اللغة الإنجليزية
الإحصاء الحيوي
المحاكاة السريرية
علم وظائف الأعضاء
علم وظائف الأعضاء
المعلوماتية الصحية
علم النفس الإكلينيكي
القيادة الصحية التنفيذية
علاج علل النطق والسمع
الصحة العامة "صحة البيئة والمجتمع"
الصحة العامة "إدارة الأنظمة الصحية".

الشروط العامة

1 - أن لا يتجاوز العمر ٢٨ سنة.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - أن لا يكون قد مضى على التخرج أكثر من ثلاث سنوات.
4 - أن لا يقل تقدير درجة البكالوريوس عن جيد في التخصصات الطبية الصحية وجيد جدًا في التخصصات الأخرى.

طريقة التقديم

وأوضحت أن التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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