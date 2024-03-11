جهز أوراقك.. الإعلان عن وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن وظائف حكومية "معيدين" في عدة مدن بالمملكة، وذلك على النحو التالي:





وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

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