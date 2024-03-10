سارع بالتقديم.. جامعة الملك سعود تطرح وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

أ أ
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة "معيد" في كل من "الرياض، جدة، الأحساء" للرجال والنساء حملة البكالوريوس.
وذلك
للالتحاق كأعضاء هيئة تدريس في كليات الجامعة في التخصصات التالية:
جامعة
الملك سعود تطرح وظائف شاغرة التخصصات المطلوبة
- الوبائيات
- علم الأدوية
- التعليم الطبي
- علم التشريح
- علم الأمراض
- علم الإحصاء
- الأمان الأسري
- اللغة الإنجليزية
- الإحصاء الحيوي
- المحاكاة السريرية
- علم وظائف الأعضاء
- المعلوماتية الصحية
- علم وظائف الأعضاء
- القيادة الصحية التنفيذية
- علاج علل النطق والسمع
- علم النفس الإكلينيكي
- الصحة العامة "صحة البيئة والمجتمع"
- الصحة العامة "إدارة الأنظمة الصحية".
الشروط
العامة - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها.