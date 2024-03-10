سارع بالتقديم.. جامعة الملك سعود تطرح وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة "معيد" في كل من "الرياض، جدة، الأحساء" للرجال والنساء حملة البكالوريوس.

وذلك للالتحاق كأعضاء هيئة تدريس في كليات الجامعة في التخصصات التالية:





جامعة الملك سعود تطرح وظائف شاغرة



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