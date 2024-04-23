فرصة للخريجين.. طريقة ورابط التقديم على وظائف حرس الحدود

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كشفت المديرية العامة لحرس الحدود، عن استمرار التقديم لشغل عدد من الوظائف الفنية على بند الوظائف المؤقتة، للحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة على النحو التالي:
آلية
التقديمالدخول
على نظام القبول الالكتروني واختيار الوظيفة المناسبة من بين الوظائف المعلن عنها.
الفئات المستهدفة بالإعلان1 - خريجو درجة البكالوريوس.
2 - خريجو المعاهد التخصصية.
3 - خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.
4 - يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
5 - جميع الوظائف المعلن عنها تتطلب اجراء الاختبار العملي والمقابلة الشخصية وسيتم ترشيح من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة.
6 - ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حالة اختلاف البيانات أو عدم اجتياز الاختبار العلمي سيتم استبعاد المرشح.
7 - الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من اجتياز "الاختبار العملي/ المقابلة الشخصية/ الكشف الطبي".
8 - البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدم على النظام مسؤوليتها على المتقدم حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياسًا بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.
شروط
عامة-
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عامًا.
- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
طريقة
التقديميبدأ
التقديم من الاثنين 1445/10/13هـ عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر لمدة (4)
أيام حتى يوم الخميس الموافق 1445/10/16هـ.
للإطلاع على قائمة الوظائف: (اضغط هنا).