فرصة للخريجين.. طريقة ورابط التقديم على وظائف حرس الحدود

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كشفت المديرية العامة لحرس الحدود، عن استمرار التقديم لشغل عدد من الوظائف الفنية على بند الوظائف المؤقتة، للحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة على النحو التالي:





آلية التقديم



الدخول على نظام القبول الالكتروني واختيار الوظيفة المناسبة من بين الوظائف المعلن عنها.





الفئات المستهدفة بالإعلان

شروط عامة



طريقة التقديم

