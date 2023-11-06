عاجل.. أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن فرص تدريب وتوظيف.. التفاصيل كاملة

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أعلنت أكاديمية الطاقة والمياه، اليوم الاثنين، عن بدء التقديم لبرنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف بالتعاون مع شركة (سبكو)، لحملة الدبلوم في مختلف التخصصات الفنية.
أهداف برنامج التدريب
- يهدف البرنامج إلى تدريب وتوظيف الباحثين عن العمل في تخصصات (فني كهرباء، فني سلامة وصحة مهنية) لدى شركة سبكو.
تقدم أكاديمية الطاقة والمياه حلول تدريبية عالية الجودة مخصصة حسب إحتياج سوق العمل وفق آلية الدعم المعتمدة من صندوق الموارد البشرية واعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جميع المتدربين يتم توظيفهم من قبل الشركة الراعية في القطاع الخاص، وتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من اليوم الأول للتدريب.
مدة البرنامج:
1- تخصص السلامة والصحة المهنية (سنة).
2- تخصص صيانة المعدات الكهربائية (سنتين):
- سنة تدريب في الأكاديمية.
- سنة التدريب على رأس العمل في الشركة الراعية.
مزايا التدريب:
- الحصول على شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- التدريب (70% تدريب عملي 30% تدريب نظري).
- مكافأة مجزية خلال فترة التدريب.
- تأمين طبي.
- تسجيل المتدرب مباشرة في التأمينات الاجتماعية من أول يوم تدريب.
شروط التسجيل في البرنانمج:1- سعودي الجنسية.
2- دبلوم في التخصصات التالية (ميكانيكا، كهرباء، آلات دقيقة وتحكم، سلامة وصحة مهنية).
3- لا يقل المعدل عن جيد.
4- القدرات لا تقل عن 60 %.
5- اللغة الإنجليزية (لا يقل عن A2 أو حصول على أحد الشهادات الانجليزية العالمية).
6- غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية.
7- غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
8- أن لا يكون لديه سجل تجاري.
9- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة.
10- التفرغ التام للبرنامج.
الشروط المطلوبة للترشيح للبرنامج:
1- اجتياز المقابلة الشخصية.
2- اجتياز اختبار اللغة الانجليزية.
3- اجتياز الفحص الطبي.
موعد وطريقة ورابط التقديم:
- التقديم مُتاح الآن من اليوم الإثنين بتاريخ 1445/04/22هـ الموافق 2023/11/06م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا