عاجل.. أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن فرص تدريب وتوظيف.. التفاصيل كاملة

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أعلنت أكاديمية الطاقة والمياه، اليوم الاثنين، عن بدء التقديم لبرنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف بالتعاون مع شركة (سبكو)، لحملة الدبلوم في مختلف التخصصات الفنية. اضافة اعلان





أهداف برنامج التدريب



مدة البرنامج:



مزايا التدريب:



شروط التسجيل في البرنانمج:



الشروط المطلوبة للترشيح للبرنامج:

