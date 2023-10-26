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رواتب تبدأ من 8 آلاف ريال.. معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

القالب العام
معهد الخطوط الحديدية
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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التقديم في البرامج التدريبية (قائد قطار) والعمل في شركة (رينفي) أحد الشركات المشغلة لمشروع قطار الحرمين السريع على النحو التالي:اضافة اعلان

المزايا:


- التوظيف مباشرة عند القبول في (شركة رينفي).
- مكافأة 4000 شهرياً أثناء التدريب.
- راتب شهري يصل إلى 8,000 شهرياً بعد إجتياز البرنامج.
- الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة.
- مدة التدريب سنة.

شروط القبول:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- معدل الثانوية العامة لايقل عن 70% فما أعلى..
- أن يكون عمر المتقدم من (20 إلى 35) سنة.
- المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية (70 STEP) أو ما يعادلها.
- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
- لم يسبق دعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
- إجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

المتطلبات:


- أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
- أصل شهادة الدبلوم أو مايعادلها أو (نسخة طبق الأصل مختومة) وصورة منها.

بدء التدريب:


يبدأ التدريب يوم الأحد 1445/6/19هـ (الموافق:2024/1/1م).

ملاحظة



- في حال عدم احضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم يتم الغاء التقديم.
- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.

طريقة التقديم:


بدأ التقديم اليوم الخميس 1445/4/11هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأربعاء 1445/4/17هـ.

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