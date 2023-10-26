رواتب تبدأ من 8 آلاف ريال.. معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التقديم في البرامج التدريبية (قائد قطار) والعمل في شركة (رينفي) أحد الشركات المشغلة لمشروع قطار الحرمين السريع على النحو التالي: اضافة اعلان





المزايا:



شروط القبول:



المتطلبات:



بدء التدريب:



ملاحظة

طريقة التقديم:

