رواتب تبدأ من 8 آلاف ريال.. معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التقديم في البرامج التدريبية (قائد قطار) والعمل في شركة (رينفي) أحد الشركات المشغلة لمشروع قطار الحرمين السريع على النحو التالي:
المزايا:
- التوظيف مباشرة عند القبول في (شركة رينفي).
- مكافأة 4000 شهرياً أثناء التدريب.
- راتب شهري يصل إلى 8,000 شهرياً بعد إجتياز البرنامج.
- الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة.
- مدة التدريب سنة.
شروط القبول:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- معدل الثانوية العامة لايقل عن 70% فما أعلى..
- أن يكون عمر المتقدم من (20 إلى 35) سنة.
- المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية (70 STEP) أو ما يعادلها.
- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
- لم يسبق دعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
- إجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
المتطلبات:
- أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
- أصل شهادة الدبلوم أو مايعادلها أو (نسخة طبق الأصل مختومة) وصورة منها.
بدء التدريب:
يبدأ التدريب يوم الأحد 1445/6/19هـ (الموافق:2024/1/1م).
ملاحظة
- في حال عدم احضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم يتم الغاء التقديم.
- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم اليوم الخميس 1445/4/11هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأربعاء 1445/4/17هـ.