عاجل.. رواتب مجزية تصل 6500 ريال لفرص تدريب وتوظيف بمعهد الصناعات الغذائية

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أعلن معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج (الدبلوم المبتدئ بالتوظيف) للعمل لدى شركة (المراعي) بمكافأة شهرية أثناء التدريب ورواتب تنافسية مع مزايا متعددة على النحو التالي:
التخصصات:
- المحاسبة
الشروط:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على دبلوم المحاسبة.
- الا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوي 5 سنوات
- أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.
- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
- حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة 60% فأعلى.
- إجتياز الفحص الطبي.
المميزات:
- مكافأة شهرية (4,500) أثناء التدريب.
- تدريب مبتدئ بالتوظيف الفوري.
- رواتب تنافسية تصل إلى (6,500) بعد إجتياز البرنامج.
- شهادة دبلوم معتمدة.
- التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.
- التأمين الطبي.
- يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.
نبذة عن المعهد:
تأسس معهد الصناعات الغذائية في عام 2011 في مدينة الخرج وهو احد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
ويهدف إلى توفير أيادي وطنية مهنية متخصصة في قطاع صناعة الغذاء، حيث تعتبر صناعة الغذاء من أكبر الصناعات في المملكة العربية السعودية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح من اليوم الأربعاء 1445/4/17 هـ (الموافق 2023/11/1 م) من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"