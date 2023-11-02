عاجل.. رواتب مجزية تصل 6500 ريال لفرص تدريب وتوظيف بمعهد الصناعات الغذائية

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أعلن معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج (الدبلوم المبتدئ بالتوظيف) للعمل لدى شركة (المراعي) بمكافأة شهرية أثناء التدريب ورواتب تنافسية مع مزايا متعددة على النحو التالي: اضافة اعلان





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