الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

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سارع بالتقديم.. "الدفاع" تفتح باب التوظيف للعمل بالقوات الجوية

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القوات الجوية الملكية
أ أ
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أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية الملكية، عن فتح باب التقديم على بعض الوظائف لديها.

ووجهت الدعوة للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل 9 وظائف مدنية من المرتبة "السادسة" وحتى "الثامنة" والمشمولة بسلم الموظفين العام على النحو التالي.

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المسميات الوظيفية
"الدفاع" تفتح باب التوظيف للعمل بالقوات الجوية

1 - مطور برامج.
2 - مترجم مساعد.
3 - فني مساحة متقدم.
4 - مهندس مدني مساعد.
5 - مهندس معماري مساعد.
6 - مهندس اتصالات مساعد.
7 - مهندس إلكترونيات مساعد.
8 - فني دعم تقنية معلومات ممارس.
9 - فني هندسة كهربائية ممارس ثاني.

مناطق التوظيف

- تبوك
- الطائف
- الرياض
- الظهران
- حفر الباطن

إضاحات:


- فترة التقديم مستمرة (24) ساعة وحتى (11) صباحاً من آخر يوم خلال الفترات الزمنية المحددة.

 

التقديم والتنافس

- يحق للجميع التقديم والتنافس على شغل الوظائف المُتاحة عبر موقع التوظيف لوزارة الدفاع، وسيتم فرز واختيار من تنطبق عليهم شروط ومعايير الوظيفة المُعلنة لاستكمال إجراءات التوظيف.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم من الأحد 1445/8/29هـ الساعة (7:30) صباحًا عن طريق بوابة التوظيف بوزارة الدفاع (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم الخميس الساعة (11) صباحاً الموافق 1445/9/4هـ.

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