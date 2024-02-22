سارع بالتقديم.. "الدفاع" تفتح باب التوظيف للعمل بالقوات الجوية

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أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية الملكية، عن فتح باب التقديم على بعض الوظائف لديها.

ووجهت الدعوة للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل 9 وظائف مدنية من المرتبة "السادسة" وحتى "الثامنة" والمشمولة بسلم الموظفين العام على النحو التالي.





المسميات الوظيفية

"الدفاع" تفتح باب التوظيف للعمل بالقوات الجوية



مناطق التوظيف



إضاحات:

1 - مطور برامج.2 - مترجم مساعد.3 - فني مساحة متقدم.4 - مهندس مدني مساعد.5 - مهندس معماري مساعد.6 - مهندس اتصالات مساعد.7 - مهندس إلكترونيات مساعد.8 - فني دعم تقنية معلومات ممارس.9 - فني هندسة كهربائية ممارس ثاني.- تبوك- الطائف- الرياض- الظهران- حفر الباطن

- فترة التقديم مستمرة (24) ساعة وحتى (11) صباحاً من آخر يوم خلال الفترات الزمنية المحددة.



التقديم والتنافس



طريقة التقديم

