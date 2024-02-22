سارع بالتقديم.. "الدفاع" تفتح باب التوظيف للعمل بالقوات الجوية

أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية الملكية، عن فتح باب التقديم على بعض الوظائف لديها.
ووجهت الدعوة للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل 9 وظائف مدنية من المرتبة "السادسة" وحتى "الثامنة" والمشمولة بسلم الموظفين العام على النحو التالي.
المسميات
الوظيفية1 -
مطور برامج.
"الدفاع" تفتح باب التوظيف للعمل بالقوات الجوية
2 - مترجم مساعد.
3 - فني مساحة متقدم.
4 - مهندس مدني مساعد.
5 - مهندس معماري مساعد.
6 - مهندس اتصالات مساعد.
7 - مهندس إلكترونيات مساعد.
8 - فني دعم تقنية معلومات ممارس.
9 - فني هندسة كهربائية ممارس ثاني.
مناطق
التوظيف-
تبوك
- الطائف
- الرياض
- الظهران
- حفر الباطن
إضاحات:
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فترة التقديم مستمرة (24) ساعة وحتى (11) صباحاً من آخر يوم خلال الفترات الزمنية
المحددة.