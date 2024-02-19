عاجل وبشرى للخريجين.. "الإحصاء" تفتح باب التوظيف في كافة مناطق المملكة

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن فتح باب التوظيف في وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة، بجميع مناطق المملكة على النحو التالي:





"الإحصاء" تفتح باب التوظيف في كافة مناطق المملكة



وأعلنت الإحصاء أن التوظيف سيشمل المناطق الآتية:



مناطق التوظيف



المسميات الوظيفية



التخصصات المطلوبة



طريقة التقديم



نبذة عن الهيئة

