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عاجل وبشرى للخريجين.. "الإحصاء" تفتح باب التوظيف في كافة مناطق المملكة

الهيئة-العامة-للإحصاء4
الهيئة العامة للإحصاء
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن فتح باب التوظيف في وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة،  بجميع مناطق المملكة على النحو التالي:اضافة اعلان

"الإحصاء" تفتح باب التوظيف في كافة مناطق المملكة

وأعلنت الإحصاء أن التوظيف سيشمل المناطق الآتية:


مناطق التوظيف

1 - المنطقة الوسطى.
2 - المنطقة الغربية.
3 - المنطقة الشرقية.
4 - المنطقة الجنوبية.
5 - المنطقة الشمالية.

المسميات الوظيفية

- عالم بيانات
- إحصائي أول
- اقتصادي أول
- محلل أول بيانات
- محلل تقارير دولية
- باحث بيانات ميداني - عمل جزئي بدوام مرن (جميع مناطق المملكة).

التخصصات المطلوبة

1 - التخصصات التقنية.
2 - التخصصات المالية.
3 - التخصصات الكمية.
4 - التخصصات الإدارية.
5 - التخصصات الهندسية.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الهيئة

والهيئة العامة للإحصاء هي جهة حكومية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط بعضوية 15 جهة تمثل الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتبر الهيئة هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة.


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