عاجل وبشرى للخريجين.. "الإحصاء" تفتح باب التوظيف في كافة مناطق المملكة

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أعلنت
الهيئة العامة للإحصاء، عن فتح باب التوظيف في وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة، بجميع مناطق المملكة على النحو التالي:
"الإحصاء"
تفتح باب التوظيف في كافة مناطق المملكةوأعلنت الإحصاء أن التوظيف سيشمل المناطق الآتية:
1 -
المنطقة الوسطى.
مناطق
التوظيف
2 - المنطقة الغربية.
3 - المنطقة الشرقية.
4 - المنطقة الجنوبية.
5 - المنطقة الشمالية.
المسميات
الوظيفية-
عالم بيانات
- إحصائي أول
- اقتصادي أول
- محلل أول بيانات
- محلل تقارير دولية
- باحث بيانات ميداني - عمل جزئي بدوام مرن (جميع مناطق المملكة).
التخصصات
المطلوبة1 -
التخصصات التقنية.
2 - التخصصات المالية.
3 - التخصصات الكمية.
4 - التخصصات الإدارية.
5 - التخصصات الهندسية.