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رواتب ومكافأة وتأمين.. مؤسسة البريد تطرح وظائف شاعرة للعمل في الرياض

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وظائف البريد السعودي
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أعلنت مؤسسة البريد "سبل" عن توفر 19 وظيفة شاغرة تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة لحملة البكالوريوس كحد أدنى للعمل بمقره بمدينة الرياض حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

مؤسسة البريد تطرح وظائف شاعرة للعمل في الرياض

- مدير عقود
- مدير الانتاج
- مساعد تنفيذي
- محلل نموذج
- مدير عام الخزنة
- محلل أداء العمليات
- مدير التخطيط المالي
- محلل الأمن السيبراني
- أخصائي أول الامتثال
- قائد محاسبة التكاليف
- محلل المكافآت والأداء
- مدير الحسابات الحكومية
- مدير قسم الحلول التجارية
- مدير عمليات الأمن السيبراني
- أخصائي أول الشؤون الدولية
- محلل إدارة المخاطر المؤسسية
- مهندس اختبار البرمجيات الخبير
- أخصائي مخاطر الأمن السيبراني

الشروط العامة:

1 - أن يكون المتقدم م نابناء المملكة
2 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3 - توفر المهارات والخبرات في نفس مجال عمل الوظيفة.

 المزايا:

- رواتب تنافسية.
- تدريب داخلي وخارجي.
- تأمين طبي يشمل العائلة "الزوجة والأبناء" يغطي جميع المستشفيات والمراكز المعروفة بالمملكة.
- مكافأة سنوية في أول شهر رمضان المبارك من كل عام مقدارها "راتب شهرين" وفق تنظيم المؤسسة.

 طريقة التقديم:

 التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغطهنا).

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