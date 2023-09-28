بشرى للخريجين.. "أرامكو" توفر وظائف إدارية وتقنية لا تشترط الخبرة

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير "ياسرف"، عن توفر وظائف إدارية وتقنية "لا تشترط الخبرة"، وذلك وفقًا لطريقة التقديم
الموضحة أدناه.
الوظائف1- مُحلل الأمن السيبراني
- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
- درجة البكالوريوس في تخصص "علوم الحاسب، هندسة الحاسب" بالإضافة إلى شهادة الأمن السيبراني.
2- مُمثل خدمات الدعم:
- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
- درجة البكالوريوس في تخصص "إدارة الأعمال" أو ما يعادلها.
طريقة التقديم- من خلال الرابط التالي:
1- مُحلل الأمن السيبراني، (اضغط هنا).
2- مُمثل خدمات الدعم: (اضغط هنا).
نبذة عن الشركةوشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير "ياسرف" المحدودة،
وهي شركة تمتلكها شركتا أرامكو السعودية وتشاينا بتروكيميكال كوربوريشن "سينوبك".
وهي شركة عالمية تمتلك مصفاة تحويلية متكاملة تغطي مساحة مقدارها حوالي 2.5 مليون متر مربع في مدينة ينبع الصناعية، وهي المشروع الرائد والجاذب الرئيس في ينبع.