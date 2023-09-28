بشرى للخريجين.. "أرامكو" توفر وظائف إدارية وتقنية لا تشترط الخبرة

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير "ياسرف"، عن توفر وظائف إدارية وتقنية "لا تشترط الخبرة"، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الوظائف



1- مُحلل الأمن السيبراني



- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

- درجة البكالوريوس في تخصص "علوم الحاسب، هندسة الحاسب" بالإضافة إلى شهادة الأمن السيبراني.



2- مُمثل خدمات الدعم:

- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

- درجة البكالوريوس في تخصص "إدارة الأعمال" أو ما يعادلها.





طريقة التقديم



نبذة عن الشركة

