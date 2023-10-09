سارع بالتقديم.. "المنافسة" تطرح وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف (إدارية وتقنية)
شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل في الرياض حسب المسميات والشروط التالية:
1 - أخصائي تحقق ومراجعة:المتطلبات:
بكالوريوس تخصص (علوم حاسب، تقنية معلومات، نظم معلومات) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الخميس 1445/3/27هـ (الموافق 2023/10/12م).
2 - مهندس مساعد تحقق ومراجعة:
المتطلبات:
بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة حاسب، تقنية معلومات، نظم معلومات) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الخميس 1445/3/27هـ (الموافق 2023/10/12م).
3 - أخصائي حسابات عملاء:
المتطلبات:
دبلوم في مجال تقني ويفضل درجة البكالوريوس في أي تخصص ذو صلة (لا يشترط الخبرة)
آخر موعد للتقديم: الخميس 1445/4/4هـ (الموافق 2023/10/19م).
* الشروط العامة:
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.