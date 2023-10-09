الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. "المنافسة" تطرح وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس

F7-94NoXAAALgSc
الهيئة العامة للمنافسة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف (إدارية وتقنية) شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل في الرياض حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

1 - أخصائي تحقق ومراجعة:

المتطلبات: 
بكالوريوس تخصص (علوم حاسب، تقنية معلومات، نظم معلومات) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الخميس 1445/3/27هـ (الموافق 2023/10/12م).

2 - مهندس مساعد تحقق ومراجعة:

المتطلبات:
بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة حاسب، تقنية معلومات، نظم معلومات) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الخميس 1445/3/27هـ (الموافق 2023/10/12م).

3 - أخصائي حسابات عملاء:

المتطلبات:
دبلوم في مجال تقني ويفضل درجة البكالوريوس في أي تخصص ذو صلة (لا يشترط الخبرة)
آخر موعد للتقديم: الخميس 1445/4/4هـ (الموافق 2023/10/19م).

* الشروط العامة:

- إجادة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

 طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط، (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

حساب المواطن
2:37 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

عقب التعديلات الجديدة.. تعرف على معايير صرف دعم حساب المواطن

about-imc
12:24 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار شهادات مطابقة دفعة "خط إنتاج"

سكني
12:23 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

هل أُلغي شرط العامين على الطلاق لاستحقاق دعم سكني؟.. رد من البرنامج

حساب المواطن
12:10 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك.. تنبيه من حساب المواطن بخصوص بيانات الدخل

اقرأ أيضا

تحذير عاجل من سفارة المملكة في أستراليا للمواطنين

تأهيل قيادات شابة لتعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة

الموعد والمكان والشروط.. تفاصيل الوظائف التعليمية التي طرحها معهد الإدارة العامة

بعد التعديلات الأخيرة.. توضيح من حساب المواطن بخصوص الحد الأدنى للفرد من الدعم

المدير الذي يسأل هذه الأسئلة تجب إقالته فورًا

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

جامعة الملك عبدالعزيز 10:08 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

رابط التقديم.. جامعة الملك عبد العزيز تطرح 84 وظيفة لحملة البكالوريوس

الهيئة العامة لعقارات الدولة 9:34 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. "عقارات الدولة" تطرح وظائف إدارية وقانونية لهؤلاء

08-0ظ 1:59 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بشرى من "أمازون".. فتح باب التوظيف بمختلف مناطق المملكة

وزارة الطاقة 9:37 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بشرى للخريجين.. "الطاقة" تطرح عشرات الوظائف في جميع المناطق

اقرأ أيضا

حساب المواطن - الدعم الشهري
6:31 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

ما شروط الحد المانع من الدعم؟ "حساب المواطن" يجيب

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
2:19 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

وظائف بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

الاتصالات السعودية
10:33 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

شركة الاتصالات STC تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

الراتب - ريال 0 عملة
8:11 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

رواتب تصل لـ10 آلاف ريال.. باب رزق جميل تعلن عن 110 وظائف شاغرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
2:37 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

عقب التعديلات الجديدة.. تعرف على معايير صرف دعم حساب المواطن

رياح نشطة
1:34 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار ورياح وأتربة حتى المساء

أخبار السعودية
1:03 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. تسجيل الراتب بالضمان الاجتماعي وشروط الحد المانع من دعم حساب المواطن

about-imc
12:24 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار شهادات مطابقة دفعة "خط إنتاج"

سكني
12:23 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

هل أُلغي شرط العامين على الطلاق لاستحقاق دعم سكني؟.. رد من البرنامج

حساب المواطن
12:10 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك.. تنبيه من حساب المواطن بخصوص بيانات الدخل