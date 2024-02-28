رواتب وبدل سكن.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يطرح وظائف لكافة المؤهلات

أ أ
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض
عن طرح 74 وظيفة شاغرة.
وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصيوأوضح أن الوظائف متاحة لحملة الثانوية فما دون، الدبلوم والبكالوريوس
فأعلى، في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:
1 - وظائف كاتبين.
2 - وظائف إدارية.
3 - وظائف مساندة.
4 - وظائف مشرفين.
5 - وظائف صحية.
6 - وظائف تمريض.
7 - وظائف سكرتارية.
8 - وظائف أخرى.
مناطق التوظيف- جدة
- الرياض
- المدينة المنورة.
مزايا العمل في
مستشفى الملك فيصل التخصصي- رواتب تنافسية.
- تطوير مهني مستمر
- بدل سكن ومواصلات.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- برنامج مساعدة الموظفين.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
- تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
خطوات استخدام نظام التوظيف1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى، للدخول (اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسة لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.