الأربعاء، 18 شعبان 1445 ، 28 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رواتب وبدل سكن.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يطرح وظائف لكافة المؤهلات

مستشفى-الملك-فيصل-التخصصي
مستشفى الملك فيصل التخصصي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن طرح 74 وظيفة شاغرة.

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصياضافة اعلان

وأوضح أن الوظائف متاحة  لحملة الثانوية فما دون، الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:
1 - وظائف كاتبين.
2 - وظائف إدارية.
3 - وظائف مساندة.
4 - وظائف مشرفين.
5 - وظائف صحية.
6 - وظائف تمريض.
7 - وظائف سكرتارية.
8 - وظائف أخرى.

مناطق التوظيف

- جدة
 - الرياض
- المدينة المنورة.

 مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي

- رواتب تنافسية.
- تطوير مهني مستمر
- بدل سكن ومواصلات.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- برنامج مساعدة الموظفين.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
- تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

خطوات استخدام نظام التوظيف

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى، للدخول (اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسة لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.

اقرأ أيضا

عاجل.. لمن أضاف تابعًا بعد 10 يناير.. تنبيه مهم من حساب المواطن

أرملة ومقيمة مع أحد أبنائها.. كيف تستفيد من حساب المواطن؟

غرفة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

عاجل.. كيف تستعلم عن أهلية الضمان الاجتماعي؟

تغيير الآيبان البنكي هل يؤثر على استحقاق دفعة مارس من حساب المواطن؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شركة نقل وتقنيات المياه 7:54 ص الإثنين، 26 فبراير 2024

فرصة للخريجين.. موعد وطريقة التقديم على وظائف شركة المياه

الخدمات الطبية القوات المسلحة 11:05 ص الأحد، 18 فبراير 2024

عاجل.. براتب 11.250 ريالاً.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة بـ8 مدن

مستشفى قوى الأمن1 9:42 ص الخميس، 15 فبراير 2024

سارع بالتقديم.. الداخلية تطرح وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن للثانوية فأعلى

تنزيل 9:23 ص الأربعاء، 14 فبراير 2024

سارع بالتقديم.. "الطاقة" تطرح وظائف للدبلوم فأعلى بخبرة وبدون