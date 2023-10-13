جهز أوراقك الآن.. مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات

على
مدار أكثر من أسبوع تم الإعلان عن مئات الوظائف وفرص عمل للخريجين في جهات مختلفة من
المملكة.
مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات
ووفق الحساب الرسمي لموقع "وظيفة.كوم" فقد تم الإعلان عن وظائف حكومية وتوظيف مباشر، وعلى النحو التالي تعرف على أهم الوظائف الحكومية المتاحة حاليًا:
1 – شركة أرامكو" برامج التدريب".
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1 - معهد الإدارة العامة "وظائف تعليمية".
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3 - - أكاديمية صدى "تدريب منتهي بالتوظيف".
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4 - سمة "برنامج جدير المنتهي بالتوظيف".
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5 - مدينة الملك عبدالعزيز "فتح باب التوظيف".
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6 -
قوات الطوارئ الخاصة "وظائف عسكرية".
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7 - مراكز الاتصال التابعة لـ STC "وظائف للجنسين".
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8 - معهد خدمات البترول "تدريب منتهي بالتوظيف".
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9 - - برنامج قادة همم المنتهي بالتوظيف.
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وللإطلاع على جميع هذه الوظائف وغيرها يرجى الدخول على هذا الرابط، " اضغط هنا"