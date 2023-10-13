جهز أوراقك الآن.. مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات

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على مدار أكثر من أسبوع تم الإعلان عن مئات الوظائف وفرص عمل للخريجين في جهات مختلفة من المملكة.





مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات

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6 - قوات الطوارئ الخاصة "وظائف عسكرية".

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7 - مراكز الاتصال التابعة لـ STC "وظائف للجنسين".

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8 - معهد خدمات البترول "تدريب منتهي بالتوظيف".

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9 - - برنامج قادة همم المنتهي بالتوظيف.

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