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صحيفة تواصل الالكترونية

جهز أوراقك الآن.. مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات

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مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات
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على مدار أكثر من أسبوع تم الإعلان عن مئات الوظائف وفرص عمل للخريجين في جهات مختلفة من المملكة.

مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات

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ووفق الحساب الرسمي لموقع "وظيفة.كوم" فقد تم الإعلان عن وظائف حكومية وتوظيف مباشر، وعلى النحو التالي تعرف على أهم الوظائف الحكومية المتاحة حاليًا:
1 – شركة أرامكو" برامج التدريب".
- للتقديم (اضغط هنا)
1 - معهد الإدارة العامة "وظائف تعليمية".
- للتقديم (اضغط هنا)
3 - - أكاديمية صدى "تدريب منتهي بالتوظيف".
- للتقديم (اضغط هنا)
4 - سمة "برنامج جدير المنتهي بالتوظيف".
- للتقديم (اضغط هنا)
5 - مدينة الملك عبدالعزيز "فتح باب التوظيف".
- للتقديم (اضغط هنا)

6 - قوات الطوارئ الخاصة "وظائف عسكرية".
- للتقديم (اضغط هنا)
7 - مراكز الاتصال التابعة لـ STC "وظائف للجنسين".
- للتقديم (اضغط هنا)
8 - معهد خدمات البترول "تدريب منتهي بالتوظيف".
- للتقديم (اضغط هنا)
9 - - برنامج قادة همم المنتهي بالتوظيف.
- للتقديم (اضغط هنا)
وللإطلاع على جميع هذه الوظائف وغيرها يرجى الدخول على هذا الرابط، " اضغط هنا"


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