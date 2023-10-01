وظائف في جهة حكومية بعدة مدن.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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