الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف في جهة حكومية بعدة مدن.. التفاصيل ورابط التقديم

شركة الملاحة الجوية
الملاحة الجوية
أ أ
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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:

مدير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
أخصائي التخطيط الحضري.
مدير العلاقات العامة والاتصالات.
أخصائي محاسبة المشاريع.
أخصائي أداء الشركات.
أخصائي مشتريات الشركات.
أخصائي العمليات الأمنية.
مدير الخدمات اللوجستية.
مدير مراقبة الوثائق.
أخصائي أول في تخطيط وتحليلات المشتريات.
أخصائي أول استمرارية الأعمال.
محلل دفتر الأستاذ العام.
أخصائي حسابات القبض.
مدير إدارة العقود.
أخصائي مشتريات التنمية.
أخصائي إدارة العقود.
مدير الضيافة.
مدير إدارة الأراضي ونظم المعلومات الجغرافية.
أخصائي التخطيط والجدولة.
والمزيد ...

عن الشركة:

تلعب SANS دورًا حيويًا في ضمان التدفق الآمن والفعال لحركة المرور في المجال الجوي للمملكة العربية السعودية. يوفر SANS خدمات إضافية مثل منشورات الطيران والبحث والإنقاذ والاتصالات الجوية ، وهناك أيضًا تنسيق وثيق مع العديد من الكيانات مثل المراكز العسكرية ومراكز مراقبة الحركة الجوية المجاورة لضمان النقل السلس والفعال لحركة المرور.
علاوة على ذلك، فإن SANS مسؤولة عن توفير وصيانة وتشغيل جميع أنظمة الملاحة الجوية وتشغيل جميع أنظمة الملاحة الجوية مثل الاتصالات والملاحة والمراقبة في جميع أنحاء المملكة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).

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