رواتب تنافسية وبدل سكن.. الإعلان عن عشرات الوظائف لكافة المؤهلات

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، عن طرح 180 وظيفة شاغرة لحملة "الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى" في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:





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