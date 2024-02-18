رواتب تنافسية وبدل سكن.. الإعلان عن عشرات الوظائف لكافة المؤهلات

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أعلن
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، عن طرح 180 وظيفة شاغرة لحملة "الثانوية
فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى" في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة
على النحو التالي:
الإعلان عن عشرات الوظائف لكافة المؤهلات1 -
وظائف فنية.
2 - وظائف كاتبين.
3 - وظائف مهنية.
4 - وظائف إدارية.
5 - وظائف هندسية.
6 - وظائف صحية.
7 - وظائف تمريض.
8 - وظائف سكرتارية.
9 - وظائف أخرى.
مناطق
التوظيف-
جدة
- الرياض
- المدينة المنورة
مزايا
العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي-
رواتب تنافسية.
- تطوير مهني مستمر
- بدل سكن ومواصلات.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- برنامج مساعدة الموظفين
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
- تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
خطوات
استخدام نظام التوظيف1-
الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى، وللدخول (اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسة لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.