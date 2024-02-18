الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

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رواتب تنافسية وبدل سكن.. الإعلان عن عشرات الوظائف لكافة المؤهلات

الراتب -- ريال - الموارد
مستشفى الملك فيصل التخصصي
أ أ
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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، عن طرح 180 وظيفة شاغرة لحملة "الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى" في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:اضافة اعلان

الإعلان عن عشرات الوظائف لكافة المؤهلات

1 - وظائف فنية.
2 - وظائف كاتبين.
3 - وظائف مهنية.
4 - وظائف إدارية.
5 - وظائف هندسية.
6 - وظائف صحية.
7 - وظائف تمريض.
8 - وظائف سكرتارية.
9 - وظائف أخرى.

مناطق التوظيف

- جدة
- الرياض
- المدينة المنورة

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي

- رواتب تنافسية.
- تطوير مهني مستمر
- بدل سكن ومواصلات.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- برنامج مساعدة الموظفين
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
- تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

خطوات استخدام نظام التوظيف

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى، وللدخول (اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسة لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.


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التقديم متاح الآن.. أمانة منطقة جازان تعلن عن توفر وظائف نظام التعاقد

البريد السعودي يعلن عن فتح باب التوظيف بنظام الدوام الجزئي.. رابط التقديم

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