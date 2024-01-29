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سارع بالتقديم.. غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

غرفة الرياض
غرفة الرياض
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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض "غرفة الرياض"، عن توفر وظائف متنوعة للعمل بالقطاع الخاص بمدينة الرياض.

غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلىاضافة اعلان

وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة مختلف المؤهلات "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" تشمل "وظائف لا تتطلب الخبرة" بالمسميات والشروط التالية:
1 – محاسب.
2 - محصل ديون.
3 - مساعد صيدلي.
4 - وظائف إدارية.
5 - مسؤول مبيعات.
6 - أخصائي مبيعات.
7 - مصمم دعاية واعلان.
8 - أخصائي خدمات طبية طارئة.

شروط وظائف غرفة الرياض

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة.
- حاصل على شهادة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" حسب متطلبات كل وظيفة.

 طريقة التقديم

 التقديم متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

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