الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

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بشرى لهؤلاء.. رابط وخطوات التقديم في وظائف وزارة الدفاع بخبرة وبدون

وزارة الدفاع
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كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن استمرار التقديم على 28 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للرجال والنساء تشمل 17 وظيفة لا تتطلب خبرة في كل من "الرياض، جدة، المدينة المنورة، الطائف، خميس مشيط"، وذلك على النحو التالي:اضافة اعلان

رابط وخطوات التقديم في وظائف وزارة الدفاع بخبرة وبدون


1 - قائد طائرة.
2 - سكرتارية طبية.
3 - مساعد قائد طائرة.
4 - أخصائي مشتريات.
5 - أخصائي تثقيف طبي.
6 - صيدلي أول اكلينيكي.
7 - مهندس تكييف وتبريد.
8 - أخصائي تروية قلبية.
9 - مدير صيانة الطائرات.
10 - مسجل في التعويضات السنية.
11 - مسجل في علاج جذور الأسنان.
12 - مسجل في طب أسنان الأطفال.
13 - طبيب أخصائي أول تخدير قلب.
14 - مدير مكتب تنفيذ الاستراتيجية.
15 - مسجل ف يطب الأسنان الترميمي.
16 - مسجل في جراحة الفم والوجه والفكين.

المؤهلات المطلوبة لوظائف وزارة الدفاع

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى.

مناطق التوظيف

- جدة
- الطائف
- الرياض
- خميس مشيط
- المدينة المنورة.

الشروط العامة

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
3 - توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).


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