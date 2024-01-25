بشرى لهؤلاء.. رابط وخطوات التقديم في وظائف وزارة الدفاع بخبرة وبدون

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كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن استمرار التقديم على 28 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للرجال والنساء تشمل 17 وظيفة لا تتطلب خبرة في كل من "الرياض، جدة، المدينة المنورة، الطائف، خميس مشيط"، وذلك على النحو التالي: اضافة اعلان





رابط وخطوات التقديم في وظائف وزارة الدفاع بخبرة وبدون



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