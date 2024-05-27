عاجل.. هل يمكن التقديم بعقد ورقي في حساب المواطن؟

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رد حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية التقديم في حساب المواطن بعقد ورقي لأجل استحقاق الدعم.



التقديم بعقد ورقي في حساب المواطن:



استحقاق الدعم عقب استئجار منزل:



انقطاع دعم المواطن بعد الزواج:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة إكس يقول فيه :" السلام عليكم.. العمارة اللي أنا فيها راعيها عليه قرض و ممنوع عليه يسجل العقود بمنصة إيجار.. أقدر أسجل في حساب المواطن بعقد ورقي؟ ".وجاء الرد من البرنامج على استفساره بالقول :" وعليكم السلام.. في حال وجود عقد إيجار لابد أن يكون عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب و غير مشترك ، نسعد بخدمتك " .كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن يسأل عن مدى أحقيته في استحقاق الدعم، عقب قيامه باستئجار منزل من أبيه.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة إكس يقول فيه :"السلام عليكم.. هل المستأجر من أبيه يستحق الدعم.. وما هي الشروط؟".وجاء الرد من البرنامج على سؤاله بالقول :" في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، وسيتم مطابقة البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة وفي حال عدم صحة المعلومات فإن ذلك يعرضك للجزاءات وفق سياسات وضوابط البرنامج، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم".أيضا رد حساب خدمة المستفيدين على تساؤل من قبل إحدى المواطنات التي تستفسر عن كيفية عودة دعم المواطن لها وللتابعين بسبب انقطاعه فجأة عقب زواجها.وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا تقول فيه :" أنا كنت مسجلة في البرنامج مع التابعين وينزل لي حساب المواطن ولكن بعد ما تزوجت انقطع عني وعن التابعين ولأني ما حدثت حالتي الاجتماعية في الأحوال بعد الزواج ما قدرت أكون تابعة مع زوجي أو أضم أي تابعين لي وللحين الموضوع.. رجعت قدمت ولكن لم أتأهل ومن غير الحاجة لمرفقات ويطلع لي رمز 1016".وجاء الرد من البرنامج على استفسارها بالقول : "أهلاً بك.. في حال كانت الحالة الاجتماعية " متزوجة " بإمكانك الاستفادة من الدعم كتابع لدى رب الأسرة " الزوج".. نسعد بخدمتك".